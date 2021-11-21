Про те, що Байден знову йтиме у глави держави, видання пише з посиланням на слова десятків демократичних стратегів та офіційних осіб.
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Байден хоче знову в президенти
На віртуальному заході зі збору грошей цього місяця Байден сказав невеликій групі донорів, що він планує балотуватися на другий термін,
– йдеться у публікації.
Цю заяву, пише видання, політик зробив для прихильників Демократичної партії, які сумніваються у здатності Байдена балотуватися на другий термін через його вік та зменшення популярності.
Нагадаємо, досі американський лідер відкидав підхід свого попередника Дональда Трампа до оголошення кампанії переобрання одразу ж після приходу на посаду. Очікується, що Байден зробить офіційну заяву після закінчення проміжних термінів.
Падіння рейтингу президента США
Рейтинг чинного очільника Білого дому за останні пів року знизився більш ніж на 10 пунктів – до 40%. Зокрема, це зумовлене зростанням інфляції та наслідками пандемії коронавірусу.