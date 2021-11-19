Про стан американського президента після медичної процедури розповіла прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Важливо Вперше з часів Буша: Байден тимчасово передасть свої повноваження віцепрезидентці

За словами Псакі, президент поговорив з віцепрезидентом і керівником апарату Білого дому Рональдом Кляйном приблизно об 11:35.

Президент був у гарному настрої й на той час повернувся до повноважень,

– зазначила Псакі.

Вона додала, що Байден поки що залишається в армійському госпіталі імені Волтера Ріда для відновлення після процедури колоноскопії.

Що це за процедура? Це діагностична медична процедура, під час якої лікар-ендоскопіст оглядає й оцінює стан внутрішньої поверхні товстої кишки за допомогою спеціального зонда. Колоноскопія дає можливість візуально діагностувати такі захворювання, як виразки, поліпи, пухлини та інше, а також провести їх біопсію чи видалення.



Дані: Це діагностична медична процедура, під час якої лікар-ендоскопіст оглядає й оцінює стан внутрішньої поверхні товстої кишки за допомогою спеціального зонда. Колоноскопія дає можливість візуально діагностувати такі захворювання, як виразки, поліпи, пухлини та інше, а також провести їх біопсію чи видалення.Дані: Вікіпедія

Повноваження президента виконувала Камала Харріс

Раніше Байден передав повноваження віцепрезидентці США Камала Харріс на той час, поки він перебував під анестезією на плановій процедурі колоноскопії в армійському госпіталі імені Волтера Ріда. У Білому домі зазначили, що Харріс пробула на посаді президента країни одну годину 25 хвилин. Таким чином вона була першою жінкою-президентом США.

Псакі нагадала, що подібна передача обов'язків раніше відбувалася лише у 2002 та 2007 роках за тодішнього президента США Джорджа Буша-молодшого. Тоді повноваження глави держави було покладено на віцепрезидента Діка Чейні.

Повний текст публікації Джен Псакі:

Джо Байден був у доброму настрої й на той час приступив до виконання своїх обов’язків. Він залишиться в Walter Reed, поки завершить відновлення після процедури.