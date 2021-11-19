Байден проведе процедуру в медичному центрі Волтера Ріда під час щорічного медичного обстеження. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
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Поки американський президент перебуватиме під анестезією, йому доведеться пройти колоноскопію (діагностична медична процедура).
Тим часом віцепрезидентка, як повідомила Псакі, працюватиме зі свого офісу в Західному крилі упродовж цього часу.
Буш передавав свої повноваження Чейні
Колишній президент США Джордж Буш у 2002 та у 2007 роках також передавав свої повноваження тодішньому віцепрезиденту Річарду Чейні. Буш, як і Байден, проходив колоноскопію під час медобстеження і перебував під анестезією.
Що відомо про здоров'я Байдена
- Неодноразово можна було помітити, що Байден часто кашляв на заходах.
- У Білому домі затвердили, що причини хвилюватися немає, адже глава держави регулярно проходить медичний догляд.
- Востаннє Байден оприлюднив результати медичної експертизи у грудні 2019 року під час президентської кампанії.