Байден проведе процедуру в медичному центрі Волтера Ріда під час щорічного медичного обстеження. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

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Поки американський президент перебуватиме під анестезією, йому доведеться пройти колоноскопію (діагностична медична процедура).

Тим часом віцепрезидентка, як повідомила Псакі, працюватиме зі свого офісу в Західному крилі упродовж цього часу.

Відзначимо! Ввечері 19 листопада Білий дім опублікує звіт про стан здоров'я американського лідера за підсумками медобстеження.

Буш передавав свої повноваження Чейні

Колишній президент США Джордж Буш у 2002 та у 2007 роках також передавав свої повноваження тодішньому віцепрезиденту Річарду Чейні. Буш, як і Байден, проходив колоноскопію під час медобстеження і перебував під анестезією.

Що відомо про здоров'я Байдена