Байден проведет процедуру в медицинском центре Уолтера Рида во время ежегодного медицинского обследования. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Пока американский президент будет находиться под анестезией, ему придется пройти колоноскопию (диагностическая медицинская процедура).

Между тем вице-президент, как сообщила Псаки, будет работать из своего офиса в Западном крыле в течение этого времени.

Отметим! Вечером 19 ноября Белый дом опубликует отчет о состоянии здоровья американского лидера по итогам медобследования.

Буш передавал полномочия Чейни

Бывший президент США Джордж Буш в 2002 и в 2007 годах тоже передавал свои полномочия тогдашнему вице-президенту Ричарду Чейни. Буш, как и Байден, проходил колоноскопию во время медобследования и находился под анестезией.

Что известно о здоровье Байдена