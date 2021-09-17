Прессекретарка американського президента Джен Псакі під час свого брифінгу наголосила, що частий кашель Джо Байдена не повинен бути приводом для занепокоєння.

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Причини кашлю можуть бути різними

Речниця розповіла, що під час робочих поїздок американського лідера постійно супроводжує особистий лікар. Він регулярно проводить огляд президента.

Існує безліч різних причин для кашлю. Наприклад, просто для того, щоб прочистити горло. Або кашель виникає в разі незначної застуди,

– підкреслила Джен Псакі.

Вона зазначила, що найближчим часом Джозеф Байден планує пройти повний медичний огляд. Після цього журналістам повідомлять його результати.

Коротко про кашель Байдена

В останні тижні він став все частішим супутником американського президента. Ледь не кожен його виступ супроводжується частим кашлем.

Це викликало неабияке обговорення в соціальних мережах. Зокрема, є й прихильники теорій про смертельну хворобу американського лідера.

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