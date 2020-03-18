Крупнейший рынок Украины "7 километр" закрывают на карантин

На одесском рынке "7 километр", на котором работают более 60 тысяч человек, вводят ограничения из-за коронавируса. Прекращают работу структурные подразделения, хотя предприниматели могут в любое время попасть на свои торговые точки.

Все службы, структурные подразделения и администрации торговых комплексов прекращают прием посетителей. Об ограничениях в работе сообщает администрация "7-го километра".

Раньше Из-за коронавируса в Черновцах закрыли "Калиновский рынок" – один из крупнейших в стране

Исключение составят те службы, которые оказывают неотложную медицинскую помощь и реагируют на чрезвычайные ситуации: то есть медики и спасатели рынка будут продолжать работу.

Однако, несмотря на ограничения, руководство не может запретить предпринимателям приходить на свои рабочие места. Всех и дальше будут пускать по пропускам. В то же время, администрация предупреждает о том, что продавцы и покупатели должны соблюдать карантинные нормы.

Что известно о "7 километре" Это крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. Там работают около 60 тысяч человек, на 15 тысячах торговых и складских объектов. Вокруг базара есть 8 парковок. На территории расположены: автостанция, банк, кафе и рестораны, а также отделение полиции, пожарная часть, 3 медпункта и скорая помощь. Ежедневно "7 километр" посещают до 200 тысяч человек.