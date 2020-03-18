08:08
18 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко изобрел вакцину от коронавируса. Кагор против пандемии
      Вєсті Кремля
      21:07, 17 марта
      Вести.UA: Венедиктова прыгает по карьерной лестнице. Гончаренко меняет амплуа
      Вєсті.UA
      20:40, 17 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Крупнейший рынок Украины "7 километр" закрывают на карантин

      - Читати новину українською

      На одесском рынке "7 километр", на котором работают более 60 тысяч человек, вводят ограничения из-за коронавируса. Прекращают работу структурные подразделения, хотя предприниматели могут в любое время попасть на свои торговые точки.

      Все службы, структурные подразделения и администрации торговых комплексов прекращают прием посетителей. Об ограничениях в работе сообщает администрация "7-го километра".

      Раньше Из-за коронавируса в Черновцах закрыли "Калиновский рынок" – один из крупнейших в стране

      Исключение составят те службы, которые оказывают неотложную медицинскую помощь и реагируют на чрезвычайные ситуации: то есть медики и спасатели рынка будут продолжать работу.

      Однако, несмотря на ограничения, руководство не может запретить предпринимателям приходить на свои рабочие места. Всех и дальше будут пускать по пропускам. В то же время, администрация предупреждает о том, что продавцы и покупатели должны соблюдать карантинные нормы.

      Что известно о "7 километре" Это крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. Там работают около 60 тысяч человек, на 15 тысячах торговых и складских объектов. Вокруг базара есть 8 парковок. На территории расположены: автостанция, банк, кафе и рестораны, а также отделение полиции, пожарная часть, 3 медпункта и скорая помощь. Ежедневно "7 километр" посещают до 200 тысяч человек.

      Гороскоп на 18 марта для всех знаков зодиака
      сегодня
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус в Украине Компании и рынки Новости Одессы Карантин в Украине 2020 Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 07:45 Закрытие метро из-за коронавируса: вырастут ли тарифы на такси
      Світлана Попова
      сегодня , 07:20 Как живет ЕС и кто разнес коронавирус по миру: обзор иностранных СМИ
      16 марта , 21:47 IPO 2020. Инвестиционные возможности
      16 марта , 14:00 Старое авто или новое в кредит: что выгоднее
      сегодня , 06:50 Лекарство против коронавируса: как мошенники обманывают украинцев
      Юлія Поскробок
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук