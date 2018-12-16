ТОП-7 альтернатив живой елке, которые запросто можно сделать дома
Новогодняя елка – неотъемлемый атрибут праздника. Из года в год все больше людей сознательно отказываются от срубленных живых елок и отдают предпочтение более экологичным вариантам.
Вашему вниманию 7 интересных идей для новогодних елок, которые легко можно смастерить своими руками. Каждая из этих елок подарит незабываемую атмосферу праздника.
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Елка из семейных фотографий
Фотографии можно просто приклеить на стену или ватман. Более сложный вариант – сделать деревянный каркас из ненужных дощечек, на который удобно прикреплять яркие моменты из жизни вашей семьи.
Елка из фотографий
Елка из искусственных или живых еловых веточек
Минималистичное и изящное решение. Большой плюс – такую елку можно украсить любимыми игрушками.
Елка из веточек
Елка из гирлянд
Сделать такую красоту проще простого, а выглядит она очень уютно и эффектно.
Елка из огоньков
Елка из ниток
Еще один милый и домашний вариант для тех, кто любит рукоделие.
Елка из ниток
Елки из шишек
Несложная в исполнении елка, которая в прямом смысле слова вышла из леса. Даже из одной шишечки можно сделать маленький шедевр.
Елка из шишек
Елки из игрушек
Какой новый год без любимых игрушек? А если сделать эту елку, то на ней точно поместятся все шарики и снежинки. Выглядит ярко и эффектно.
Елка из игрушек
Елка из сувениров и других мелочей
На этой замечательной елке можно поместить все любимые мелочи – от открыток и магнитиков до скульптур и мягких игрушек. Очень домашний вариант.
Елка из сувениров