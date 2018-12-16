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      ТОП-7 альтернатив живой елке, которые запросто можно сделать дома

      998 Читати новину українською
      Альтернатива живой елке
      Альтернатива живой елке / adme

      Новогодняя елка – неотъемлемый атрибут праздника. Из года в год все больше людей сознательно отказываются от срубленных живых елок и отдают предпочтение более экологичным вариантам.

      Вашему вниманию 7 интересных идей для новогодних елок, которые легко можно смастерить своими руками. Каждая из этих елок подарит незабываемую атмосферу праздника.

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      Елка из семейных фотографий

      Фотографии можно просто приклеить на стену или ватман. Более сложный вариант – сделать деревянный каркас из ненужных дощечек, на который удобно прикреплять яркие моменты из жизни вашей семьи.

      Ялинка з фотографій
      Елка из фотографий

      Елка из искусственных или живых еловых веточек

      Минималистичное и изящное решение. Большой плюс – такую елку можно украсить любимыми игрушками.

      Ялинка з гілочок
      Елка из веточек

      Елка из гирлянд

      Сделать такую красоту проще простого, а выглядит она очень уютно и эффектно.

      Ялинка з вогників
      Елка из огоньков

      Елка из ниток

      Еще один милый и домашний вариант для тех, кто любит рукоделие.

      Ялинка з ниток
      Елка из ниток

      Елки из шишек

      Несложная в исполнении елка, которая в прямом смысле слова вышла из леса. Даже из одной шишечки можно сделать маленький шедевр.

      Ялинка з шишок
      Елка из шишек

      Елки из игрушек

      Какой новый год без любимых игрушек? А если сделать эту елку, то на ней точно поместятся все шарики и снежинки. Выглядит ярко и эффектно.

      Ялинка з іграшок
      Елка из игрушек

      Елка из сувениров и других мелочей

      На этой замечательной елке можно поместить все любимые мелочи – от открыток и магнитиков до скульптур и мягких игрушек. Очень домашний вариант.

      Ялинка з сувенірів
      Елка из сувениров

      Теги: Новости Украины LifeStyle Идеи для интерьера Новости недвижимости Архитектура и дизайн Новогодние праздники Декор и дом
      Источник: Adme
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