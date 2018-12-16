ТОП-7 альтернатив живой елке, которые запросто можно сделать дома

Новогодняя елка – неотъемлемый атрибут праздника. Из года в год все больше людей сознательно отказываются от срубленных живых елок и отдают предпочтение более экологичным вариантам.

Вашему вниманию 7 интересных идей для новогодних елок, которые легко можно смастерить своими руками. Каждая из этих елок подарит незабываемую атмосферу праздника.

Читайте также: Тренды в дизайне интерьеров 2018: что было в квартирной моде этого года

Елка из семейных фотографий

Фотографии можно просто приклеить на стену или ватман. Более сложный вариант – сделать деревянный каркас из ненужных дощечек, на который удобно прикреплять яркие моменты из жизни вашей семьи.



Елка из фотографий

Елка из искусственных или живых еловых веточек

Минималистичное и изящное решение. Большой плюс – такую елку можно украсить любимыми игрушками.



Елка из веточек

Елка из гирлянд

Сделать такую красоту проще простого, а выглядит она очень уютно и эффектно.



Елка из огоньков

Елка из ниток

Еще один милый и домашний вариант для тех, кто любит рукоделие.



Елка из ниток

Елки из шишек

Несложная в исполнении елка, которая в прямом смысле слова вышла из леса. Даже из одной шишечки можно сделать маленький шедевр.



Елка из шишек

Елки из игрушек

Какой новый год без любимых игрушек? А если сделать эту елку, то на ней точно поместятся все шарики и снежинки. Выглядит ярко и эффектно.



Елка из игрушек

Елка из сувениров и других мелочей

На этой замечательной елке можно поместить все любимые мелочи – от открыток и магнитиков до скульптур и мягких игрушек. Очень домашний вариант.



Елка из сувениров