ТОП-7 альтернатив живій ялинці, які запросто можна зробити вдома

Новорічна ялинка – невід'ємний атрибут свята. З року в рік все більше людей свідомо відмовляється від зрубаних живих ялинок і надають перевагу більш екологічним варіантам.

До вашої уваги 7 цікавих ідей для новорічних ялинок, які легко можна змайструвати своїми руками. Кожна з цих ялинок подарує незабутню атмосферу свята.

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Ялинка з сімейних фотографій

Фотографії можна просто приклеїти на стіну або ватман. Більш складний варіант – зробити дерев'яний каркас з непотрібних дощечок, на який зручно прикріплювати яскраві моменти з життя вашої родини.



Ялинка з фотографій

Ялинка зі штучних або живих ялинових гілочок

Мінімалістичне і витончене рішення. Великий плюс – таку ялинку можна прикрасити улюбленими іграшками.



Ялинка з гілочок

Ялинка з гірлянд

Зробити таку красу простіше простого, а виглядає вона дуже затишно і ефектно.



Ялинка з вогників

Ялинка з ниток

Ще один милий і домашній варіант для тих, хто любить рукоділля.



Ялинка з ниток

Ялинки з шишок

Нескладна у виконанні ялинка, яка в буквальному сенсі слова вийшла з лісу. Навіть з однієї шишечки можна зробити маленький шедевр.



Ялинка з шишок

Ялинки з іграшок

Який новий рік без улюблених іграшок? А якщо зробити цю ялинку, то на ній точно помістяться всі кульки і сніжинки. Виглядає яскраво і ефектно.



Ялинка з іграшок

Ялинка з сувенірів та інших дрібниць

На цій чудовій ялинці можна помістити всі улюблені дрібниці – від листівок і магнітиків до скульптур і м'яких іграшок. Дуже домашній варіант.



Ялинка з сувенірів