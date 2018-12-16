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      ТОП-7 альтернатив живій ялинці, які запросто можна зробити вдома

      2071 Читать новость на русском
      Альтернатива живій ялинці
      Альтернатива живій ялинці / adme

      Новорічна ялинка – невід'ємний атрибут свята. З року в рік все більше людей свідомо відмовляється від зрубаних живих ялинок і надають перевагу більш екологічним варіантам.

      До вашої уваги 7 цікавих ідей для новорічних ялинок, які легко можна змайструвати своїми руками. Кожна з цих ялинок подарує незабутню атмосферу свята.

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      Ялинка з сімейних фотографій

      Фотографії можна просто приклеїти на стіну або ватман. Більш складний варіант зробити дерев'яний каркас з непотрібних дощечок, на який зручно прикріплювати яскраві моменти з життя вашої родини.

      Ялинка з фотографій
      Ялинка з фотографій

      Ялинка зі штучних або живих ялинових гілочок

      Мінімалістичне і витончене рішення. Великий плюс таку ялинку можна прикрасити улюбленими іграшками.

      Ялинка з гілочок
      Ялинка з гілочок

      Ялинка з гірлянд

      Зробити таку красу простіше простого, а виглядає вона дуже затишно і ефектно.

      Ялинка з вогників
      Ялинка з вогників

      Ялинка з ниток

      Ще один милий і домашній варіант для тих, хто любить рукоділля.

      Ялинка з ниток
      Ялинка з ниток

      Ялинки з шишок

      Нескладна у виконанні ялинка, яка в буквальному сенсі слова вийшла з лісу. Навіть з однієї шишечки можна зробити маленький шедевр.

      Ялинка з шишок
      Ялинка з шишок

      Ялинки з іграшок

      Який новий рік без улюблених іграшок? А якщо зробити цю ялинку, то на ній точно помістяться всі кульки і сніжинки. Виглядає яскраво і ефектно.

      Ялинка з іграшок
      Ялинка з іграшок

      Ялинка з сувенірів та інших дрібниць

      На цій чудовій ялинці можна помістити всі улюблені дрібниці від листівок і магнітиків до скульптур і м'яких іграшок. Дуже домашній варіант.

      Ялинка з сувенірів
      Ялинка з сувенірів

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      Теги: Новини України LifeStyle Ідеї для інтер'єру Новини нерухомості Архітектура і дизайн Новорічні свята Декор і дім
      Джерело: Adme
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