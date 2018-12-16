ТОП-7 альтернатив живій ялинці, які запросто можна зробити вдома
Новорічна ялинка – невід'ємний атрибут свята. З року в рік все більше людей свідомо відмовляється від зрубаних живих ялинок і надають перевагу більш екологічним варіантам.
До вашої уваги 7 цікавих ідей для новорічних ялинок, які легко можна змайструвати своїми руками. Кожна з цих ялинок подарує незабутню атмосферу свята.
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Ялинка з сімейних фотографій
Фотографії можна просто приклеїти на стіну або ватман. Більш складний варіант – зробити дерев'яний каркас з непотрібних дощечок, на який зручно прикріплювати яскраві моменти з життя вашої родини.
Ялинка з фотографій
Ялинка зі штучних або живих ялинових гілочок
Мінімалістичне і витончене рішення. Великий плюс – таку ялинку можна прикрасити улюбленими іграшками.
Ялинка з гілочок
Ялинка з гірлянд
Зробити таку красу простіше простого, а виглядає вона дуже затишно і ефектно.
Ялинка з вогників
Ялинка з ниток
Ще один милий і домашній варіант для тих, хто любить рукоділля.
Ялинка з ниток
Ялинки з шишок
Нескладна у виконанні ялинка, яка в буквальному сенсі слова вийшла з лісу. Навіть з однієї шишечки можна зробити маленький шедевр.
Ялинка з шишок
Ялинки з іграшок
Який новий рік без улюблених іграшок? А якщо зробити цю ялинку, то на ній точно помістяться всі кульки і сніжинки. Виглядає яскраво і ефектно.
Ялинка з іграшок
Ялинка з сувенірів та інших дрібниць
На цій чудовій ялинці можна помістити всі улюблені дрібниці – від листівок і магнітиків до скульптур і м'яких іграшок. Дуже домашній варіант.
Ялинка з сувенірів