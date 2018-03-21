В марте очень важно уделять внимание своему питанию, чтобы не страдать от авитаминоза. Диетологи рекомендуют регулярно употреблять гречку, и важно знать, почему она такая полезная.

7 причин, почему стоит есть гречку

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1. Уникальный состав гречки приносит большую пользу организму. Ведь такого большого количества белков и витаминов мало где можно отыскать. В ней содержится редкий витамин РР, а также витамины группы В, витамин А и Е. В составе этой крупы также присутствует йод, кальций, магний, большое количество фосфора, медь и железо.

2. Несмотря на достаточно высокую калорийность (313 килокалорий на 100 граммов продукта), она содержит медленные и полезные углеводы, а также большое количество клетчатки. Именно поэтому гречка насыщает организм энергией на длительное время и не откладывается в жирах.

3. Если вы вдруг решили стать вегетарианцем, то обратите внимание на гречку, ведь по содержанию белка она может посоревноваться разве что с грибами.

4. Гречка снижает уровень холестерина, благодаря полинасыщенным жирам, которые содержатся в ее составе, а также помогает ускорить метаболизм. Так что, если вы желаете распрощаться с лишними сантиметрами на талии – обязательно добавьте крупу в свой рацион.

5. Ценна гречка и благодаря веществу рутина, который содержится в каше. Он отвечает за усвоение витамина С в организме. Как известно, витамин С – это молодость нашей кожи и здоровье организма. Антиоксидант сегодня особенно популярен благодаря своим свойствам препятствовать появлению преждевременных признаков старения.

6. Очень полезна гречка для беременных. Фолиевая кислота и железо, которыми богат этот продукт, способствуют полноценному развитию ребенка в утробе матери.

7. Весной гречневая каша ценна благодаря витамину В9. Во-первых, он повышает иммунитет человека, а во-вторых, укрепляет волосы и ногти, а также улучшает цвет лица.

Противопоказания к употреблению

Несмотря на пользу для организма, злоупотреблять гречкой тоже не стоит. Не следует также употреблять большое количество гречневой крупы тем, кто страдает сахарным диабетом, так как крахмал способствует повышению сахара в крови. Особенно аккуратно к его употреблению следует относиться гипертоникам, поскольку может быть риск расширения сосудов.