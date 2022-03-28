Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, риторика Запада изменится, если война, которую начала Россия, с Украины перекинется на их территорию.

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Позиция Запада прикрыта телами украинских солдат

"Скажу, что произойдет при самом плохом сценарии – в первый же день 8 – 10 стран-членов НАТО скажут, что они выходят из этого союза и объявляют нейтральный статус", – предположил публицист.

В частности, отметил Пионтковский, в случае соответствующего сценария Эммануэль Макрон может засуетиться и каждый день звонить Путину, о чем-то с ним договариваться. Потом скажет "Будем бороться только за территорию Франции", а не за Латвию, например.

"Вся эта гордая позиция Байдена и других сейчас прикрыта телами украинских солдат, которые героически борются защищая мир", – заявил Андрей Пионтковский.

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