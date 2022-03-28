Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, риторика Заходу зміниться, якщо війна, яку розпочала Росія, з України перекинеться на їхню територію.

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Позиція Заходу прикрита тілами українських солдатів

"Скажу, що станеться при найгіршому сценарії – в перший же день 8 – 10 країн-членів НАТО скажуть, що вони виходять з цього союзу і оголошують нейтральний статус", – припустив публіцист.

Зокрема, зазначив Піонтковський, у разі відповідного сценарію Еммануель Макрон може заметушитися і кожного дня телефонувати Путіну, про щось з ним домовлятися. Потім скаже "Будемо боротися лише за територію Франції", а не за Латвію, наприклад.

"Вся ця горда позиція Байдена та інших зараз прикрита тілами українських солдатів, які героїчно борються захищаючи світ", – заявив Андрій Піонтковський.

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