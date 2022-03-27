Про це заявив грузинський політик Гіоргі Барамідзе в ефірі 24 каналу. Світ має об'єднатися та активно діяти в усіх напрямках.

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За словами Барамідзе, Європа повинна ввести повне ембарго на російські газ та нафту, щоб не фінансувати режим країни-агресорки. Також потрібно терміново закрити небо над Україною.

Якщо ні, то варто надати Україні те, чого вимагає Володимир Зеленський.

Довідка. Президент під час виступу на саміті НАТО заявив, що Україна просила Альянс надати чи продати 1% від усіх їхніх танків та літаків. Після саміту генсек Єнс Столтенберг відповів, що союзники дають ЗСУ "все, що можуть".

Барамідзе наголосив, що політики не гірше за Зеленського знають, що поки їхньої допомоги недостатньо, аби в українських містах не гинули діти.

Усі мають згуртуватися й дійсно діяти так, як треба, щоб перемогти цього світового монстра, геополітичного терориста Путіна, який керує такою великою країною та маніпулює атомною зброєю,

– додав політик.

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