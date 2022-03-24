Попри значну допомогу, Україна все ж не отримує від НАТО достатньої для оборони кількості озброєння. Володимир Зеленський відверто звернувся до Альянсу, саміт якого проходить 24 березня.

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Україні потрібні літаки й танки

У своєму виступі президент наголосив, що ми вже місяць героїчно протистоїмо Росії у нерівних умовах. Щоб урятувати людей, Україні потрібна військова допомога без жодних обмежень.

Зокрема – бойові літаки. Адже свою перевагу в небі ворог використовує для знищення українських міст та сіл.

Україна зверталась до вас по літаки. Щоб ми не втрачали стільки людей. Ви маєте тисячі бойових літаків! Але не дали нам жодного,

– додав президент.

Також Зеленський зазначив, що, крім авіації, Україні необхідне й інше озброєння.

"Ми звертались по танки. Щоб ми могли деблокувати наші міста. Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь… Міста, в яких Росія тримає в заручниках сотні тисяч людей, штучно створює голод. Ви маєте не менше як 20 тисяч танків! Україна просила 1%. Один відсоток від усіх ваших танків! Віддати нам чи продати", – підсумував президент.

Попри чіткі запити на допомогу, ми досі не почули чіткої відповіді від Альянсу. А це, за словами Зеленського, найстрашніше. Адже все це озброєння Україні потрібне тільки для порятунку та оборони.

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