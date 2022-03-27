Об этом заявил грузинский политик Гиорги Барамидзе в эфире 24 каналу. Мир должен объединяться и активно действовать по всем направлениям.

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По словам Барамидзе, Европа должна ввести полное эмбарго на российские газ и нефть, чтобы не финансировать режим страны-агрессора. Также нужно срочно закрыть небо над Украиной.

Если нет, то следует предоставить Украине то, чего требует Владимир Зеленский.

Справка. Президент, выступая на саммите НАТО, заявил, что Украина просила Альянс предоставить или продать 1% от всех их танков и самолетов. После саммита генсек Йенс Столтенберг ответил, что союзники дают ВСУ "все, что могут".

Барамидзе подчеркнул, что политики не хуже Зеленского знают, что пока их помощи недостаточно, чтобы в украинских городах не гибли дети.

Все должны сплотиться и действительно действовать так, как нужно, чтобы победить этого мирового монстра, геополитического террориста Путина, управляющего столь великой страной и манипулирующего атомным оружием,

– добавил политик.

Грузинский политик призвал объединяться, чтобы победить Путина: смотрите видео