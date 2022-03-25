Главная тема обращения бывшего лидера Грузии – война России в Украине, а также возможность привлечения к боевым действиям белорусских военных.

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Саакашвили обратился к Лукашенко

Михеил Саакашвили заявил, что никогда не давал плохих советов Александру Лукашенко. Примечательно, что он назвал белорусского диктатора Лукой.

Экспрезидент Грузии предупредил Лукашенко о последствиях нападения на Украину. По его мнению, если он отправит войска на территорию соседнего государства, то через месяц Лукашенко потеряет власть в Беларуси.

И очень плохо кончишь. Путину твоя судьба до лампочки, сам знаешь,

– завершил свое сообщение Саакашвили.

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