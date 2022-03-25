По оценке США, у россиян заканчиваются крылатые ракеты. У оккупантов ограничен ресурс управляемых боеприпасов, поэтому в дальнейшем они будут использовать их экономнее.

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Как сообщает представитель американского оборонного ведомства, помимо сокращения количества, российские управляемые ракеты часто дают сбой при запуске. Этот показатель колеблется в районе 20 – 60%.

США отслеживают, какие ракеты и боеприпасы используют россияне. Также спутники и другие платформы дают возможность узнать, сколько из них дали сбой при запуске.

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