За оцінкою США, у росіян закінчуються крилаті ракети. В окупантів обмежений ресурс керованих боєприпасів, тому надалі вони будуть використовувати їх економніше.

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Як повідомляє представник американського оборонного відомства, окрім скорочення кількості російські керовані ракети часто дають збій при запуску. Цей показник коливається в районі 20 – 60%.

США відстежують, які ракети та боєприпаси використовують росіяни. Також супутники та інші платформи дають можливість дізнатися, скілкьи з них дали збій при запуску.

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