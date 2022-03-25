Відповідну заяву президент США зробив під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Вона відбулася 25 березня.

Зауважте Замість Росії у G20 зараз має бути Україна, – Байден

Найжорсткіші в історії економічні санкції запроваджено. І будуть ще нові,

– заявив Байден.

Росія має заплатити за страждання України. Президент США наголосив, що його країна й надалі підтримуватиме Україну. Зокрема, напередодні Штати виділили мільярд доларів допомоги.

Зауважте! Байден прибув до Польщі 25 березня. Раніше президент США заявив, що хоче зустрітися з біженцями з України. Окрім того, Байден відвідав американських військових, які перебувають у Польщі.

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