Відповідну заяву президент США зробив під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Вона відбулася 25 березня.
Зауважте Замість Росії у G20 зараз має бути Україна, – Байден
Найжорсткіші в історії економічні санкції запроваджено. І будуть ще нові,
– заявив Байден.
Росія має заплатити за страждання України. Президент США наголосив, що його країна й надалі підтримуватиме Україну. Зокрема, напередодні Штати виділили мільярд доларів допомоги.
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