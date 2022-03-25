Інформацію про екстрену посадку підтвердив і голова Бюро міжнародної політики польського президента Якуб Кумох. Він запевнив, що з президентом все гаразд.

До теми Байден планує зустрітися з українськими біженцями у Польщі

Літак через несправність повернувся до Варшави

Літак з президентом Дудою на борту після несправності повернувся до Варшави. Відбулася аварійна посадка. Зараз ми перед вильотом резервного літака в Жешув,

– пояснив Кумох.

Через цей інцидент довелось внести зміни у програму візиту Байдена. Дуда не зміг його зустріти, отож привітає уже під час зустрічі у Жешуві. Сам Байден близько 14:00 приземлився у Жешуві. Його візит до Польщі триватиме 2 дні.

Джо Байден зустрівся із військовими США у Польщі / Фото AFP, EPA

Які плани Байдена у Польщі

Лідери Польщі та США вирушать на зустріч з організаціями, які підтримують біженців. Пізніше кожен з президентів зустрінеться з солдатами своєї країни: Джо Байден – з бійцями 82-ї повітряно-десантної дивізії, а Анджей Дуда – 18-ї механізованої дивізії.

Президент США 25 березня вилетить до Варшави, де вже наступного дня проведе зустріч з Дудою у Королівському палаці. Лідери країн проведуть перемовини, зустрінуться з пресою, а згодом Байден виступить з промовою.

Важливо! Як анонсували у Білому домі, промову Байден присвятить "об'єднаним зусиллям вільного світу для підтримки українського народу, а також притягненню Росії до відповідальності за її жорстоку війну".

Дивіться пресконференцію Джо Байдена після саміту НАТО: