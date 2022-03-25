Информацию об экстренной посадке подтвердил и глава Бюро международной политики польского президента Якуб Кумох. Он заверил, что с президентом все в порядке.

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Самолет из-за неисправности вернулся в Варшаву

Самолет с президентом Дудой на борту после неисправности вернулся в Варшаву. Произошла аварийная посадка. Сейчас мы перед вылетом резервного самолета в Жешув,

– объяснил Кумох.

Из-за этого инцидента пришлось внести изменения в программу визита Байдена. Дуда не смог его встретить, поэтому приветствует уже во время встречи в Жешуве. Сам Байден около 14:00 приземлился в Жешуве. Его визит в Польшу продлится 2 дня.

Джо Байден встретился с военными США в Польше / Фото AFP, EPA

Какие планы Байдена в Польше

Лидеры Польши и США отправятся на встречу с организациями, которые поддерживают беженцев. Позже каждый из президентов встретится с солдатами своей страны: Джо Байден с бойцами 82-й воздушно-десантной дивизии, а Анджей Дуда – 18-й механизированной дивизии.

Президент США 25 марта вылетит в Варшаву, где уже на следующий день проведет встречу с Дудой в Королевском дворце. Лидеры стран проведут переговоры, встретятся с прессой, а затем Байден выступит с речью.

Важно! Как анонсировали в Белом доме, речь Байден посвятит "объединенным усилиям свободного мира для поддержки украинского народа, а также привлечению России к ответственности за ее жестокую войну".

Смотрите пресс-конференцию Джо Байдена после саммита НАТО: