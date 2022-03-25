Про це американський лідер повідомив на пресконференції у Брюсселі, яка відбулася 24 березня.
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Я планую побачити цих людей (громадян України, які вимушено виїхали за кордон через війну, що розв'язала Росія – 24 канал) і я сподіваюся, що я зможу зустрітися з ними,
– сказав Джо Байден.
З міркувань безпеки глава Білого дому не розповів, де саме у Польщі очікує провести зустріч з українськими біженцями. Водночас президент Сполучених Штатів висловив сподівання, що "побачиться з багатьма".
США про біженців з України
- Раніше американський лідер оголосив, що вони готові прийняти до 100 тисяч українців та інших осіб, які намагаються врятуватися від агресії Росії.
- ЗМІ писали, що Білий дім планує розглянути ініціативу, яка прискорить оформлення віз для українських біженців, які мають родичів-громадян США.
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