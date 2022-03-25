Про це американський лідер повідомив на пресконференції у Брюсселі, яка відбулася 24 березня.

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Я планую побачити цих людей (громадян України, які вимушено виїхали за кордон через війну, що розв'язала Росія – 24 канал) і я сподіваюся, що я зможу зустрітися з ними,

– сказав Джо Байден.

З міркувань безпеки глава Білого дому не розповів, де саме у Польщі очікує провести зустріч з українськими біженцями. Водночас президент Сполучених Штатів висловив сподівання, що "побачиться з багатьма".

США про біженців з України

Раніше американський лідер оголосив, що вони готові прийняти до 100 тисяч українців та інших осіб, які намагаються врятуватися від агресії Росії.

ЗМІ писали, що Білий дім планує розглянути ініціативу, яка прискорить оформлення віз для українських біженців, які мають родичів-громадян США.

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