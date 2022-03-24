Про це 24 березня заявив американський президент Джо Байден. Відповідний допис він опублікував у своєму твітері близько 20:00 за київським часом.

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Американський лідер про біженців з України

Байден оголосив, що США приймуть до 100 000 українців та інших осіб, які рятуються від російської агресії. "Ми зосереджені на возз'єднанні сімей та наданні притулку тим, хто у небезпеці", – пояснив політик. Раніше у ЗМІ писали, що Білий дім планує розглянути ініціативу, яка прискорить оформлення віз для українських біженців, які мають родичів-громадян США.

Зверніть увагу! Напередодні в ООН наголосили, що російське вторгнення спричинило найбільшу кризу біженців у Європі з часів Другої світової війни.

Інтерв'ю 24 каналу з помічницею держсекретаря США: відео