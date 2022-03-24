Об этом 24 марта заявил американский президент Джо Байден. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем твиттере около 20:00 по киевскому времени.
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Американский лидер о беженцах из Украины
Байден объявил, что США примут до 100 тысяч украинцев и других лиц, спасающихся от российской агрессии.
"Мы сосредоточены на воссоединении семей и предоставлении убежища тем, кто в опасности", – объяснил политик. Ранее в СМИ писали, что Белый дом планирует рассмотреть инициативу, которая ускорит оформление виз для украинских беженцев, имеющих родственников – граждан США.
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