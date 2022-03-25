Об этом американский лидер сообщил на состоявшейся 24 марта пресс-конференции в Брюсселе.

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Я планирую увидеть этих людей (граждан Украины, вынужденно выехавших за границу из-за войны, развязанной Россией – 24 канал) и я надеюсь, что я смогу встретиться с ними,

– сказал Джо Байден.

По соображениям безопасности, глава Белого дома не рассказал, где именно в Польше ожидает провести встречу с украинскими беженцами. В то же время президент Соединенных Штатов выразил надежду, что "увидится со многими".

США о беженцах из Украины

Ранее американский лидер объявил, что они готовы принять до 100 тысяч украинцев и других лиц, пытающихся спастись от агрессии России.

СМИ писали, что Белый дом планирует рассмотреть инициативу, которая ускорит оформление виз для украинских беженцев с родственниками-гражданами США.