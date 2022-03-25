Соответствующее заявление президент США сделал во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. Она прошла 25 марта.
Отметьте Вместо России в G20 сейчас должна быть Украина, – Байден
Самые жесткие в истории экономические санкции введены. И будут еще новые,
– заявил Байден.
Россия должна заплатить за страдание Украины. Президент США подчеркнул, что его страна и дальше будет поддерживать Украину. В частности, накануне Штаты выделили миллиард долларов помощи.
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