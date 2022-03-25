Соответствующее заявление обнародовал президент США в Брюсселе. Это произошло 25 марта.

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Штаты выступили за исключение России из G20

Президент США Джо Байден заявил, что считает – Россию следует изъять из Группы двадцати крупнейших экономик (G20). Эта тема была поднята во время его встреч с мировыми лидерами в Брюсселе,

– говорится в сообщении.

Отвечая на вопрос, Байден сказал: "Мой ответ – да, зависит от G20".

То есть окончательное решение, заявил Байден, должно принимать G20.

СМИ сообщили, что Украина "в основном может присутствовать на встрече G20 и наблюдать за ними".