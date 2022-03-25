Головна тема звернення колишнього лідера Грузії – війна Росії в Україні, а також ймовірність залучення до бойових дій білоруських військових.

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Саакашвілі звернувся до Лукашенка

Міхеіл Саакашвілі заявив, що він ніколи не давав поганих порад Олександру Лукашенкові. Цікаво, що він назвав білоруського диктатора Лукою.

Експрезидент Грузії попередив Лукашенка про наслідки нападу на Україну. На його думку, якщо він відправить війська на територію сусідньої держави, то максимум через місяць Лукашенко втратить владу у Білорусі.

І дуже погано закінчиш. Путіну твоя доля до лампочки, сам знаєш,

– завершив свій допис Саакашвілі.

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