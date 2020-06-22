В 21 веке в большинстве европейских стран проводятся массовые акции в поддержку ЛГБТ-сообщества. Ведь гомосексуальные пары страдают от жестокости и угроз. В прошло веке таким парам приходилось еще хуже. Но часть из них не боялась своего выбора и демонстрировала это на камеру.

Научно доказано, что гомосексуализм – это не болезнь и лечить человека от него не нужно. Старые фотографии, подтверждающие этот факт, опубликовало издание ukr.media.

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Первая в мире однополая пара, которая в 1989 году зарегистрировала свой брак, – Аксель и Эйгил Аксгил. Оба мужчины были активистами и таким образом укрепили права гомосексуалов в Дании.



Однополая пара Аксель и Эйгил Аксгил

Фотография времен Первой мировой, на которой двое неизвестных солдат позируют перед камерой.



Два неизвестных солдата

Женщины также создавали однополые пары в разные времена. На этом фото две женщины в закрытых купальниках.



Любовь независимо от пола

В архивах хранятся даже фото с сексуальным подтекстом.



​Поцелуи перед камерой

А на этом фото французская пара актеров – Жан Маре и Жан Кокто. Фото датировано 1930 годом.



Актерская пара проживала вместе

Также своей любви не стеснялись и в повседневной жизни.

Фотография была сделана в начале 20 века

Гомосексуальная пара в США