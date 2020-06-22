8 гомосексуальних пар минулого століття, які не соромилися своїх почуттів: архівні фото
У 21 столітті в більшості європейських країн проводяться масові акції на підтримку ЛГБТ-спільнотам. Адже гомосексуальні пари потерпають від жорстокості та погроз. У минуло столітті таким парам доводилося ще гірше. Але частина з них не боялися свого вибору і демонтсрували це на камеру.
Науково доведено, що гомосексуалізм – це не хвороба, і лікувати людину від неї не потрібно. Старі фотографії, які підтверджують цей факт опублікувало видання ukr.media.
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Перша в світі одностатева пара, яка у 1989 році зареєстрували свій шлюб – Аксель й Ейгіль Аксгиль. Обидва чоловіки були активістами і таким чином зміцнили права гомосексуалів у Данії.
Одностатева пара Аксель й Ейгіль Аксгиль
Фотографія часів Першої світової, на якому двоє невідомих солдатів позують перед камерою.
Два невідомих солдати
Жінки також створювали одностатеві пари у різні часи. На цьому фото двоє жінок, які у закритих купальник.
Любов незалежно від статі
У архівах зберігаються навіть фото зі сексуальним підтекстом.
Поцілунки перед камерою
А на цьому фото французська пара акторів – Жан Маре та Жан Кокто. Фото датоване 1930 роком.
Акторська пара проживала разом
Також свого кохання не соромились й у повсякденному житті.
Фотографія була зроблена на початку 20 століття
Гомосексуальна пара у США
Любов у повсякденному житті