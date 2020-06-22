У 21 столітті в більшості європейських країн проводяться масові акції на підтримку ЛГБТ-спільнотам. Адже гомосексуальні пари потерпають від жорстокості та погроз. У минуло столітті таким парам доводилося ще гірше. Але частина з них не боялися свого вибору і демонтсрували це на камеру.

Науково доведено, що гомосексуалізм – це не хвороба, і лікувати людину від неї не потрібно. Старі фотографії, які підтверджують цей факт опублікувало видання ukr.media.

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Перша в світі одностатева пара, яка у 1989 році зареєстрували свій шлюб – Аксель й Ейгіль Аксгиль. Обидва чоловіки були активістами і таким чином зміцнили права гомосексуалів у Данії.



Одностатева пара Аксель й Ейгіль Аксгиль

Фотографія часів Першої світової, на якому двоє невідомих солдатів позують перед камерою.



Два невідомих солдати

Жінки також створювали одностатеві пари у різні часи. На цьому фото двоє жінок, які у закритих купальник.



Любов незалежно від статі

У архівах зберігаються навіть фото зі сексуальним підтекстом.



Поцілунки перед камерою

А на цьому фото французська пара акторів – Жан Маре та Жан Кокто. Фото датоване 1930 роком.



Акторська пара проживала разом

Також свого кохання не соромились й у повсякденному житті.



Фотографія була зроблена на початку 20 століття



Гомосексуальна пара у США