На его борту находились 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады. Также погибли 9 членов экипажа. Они являлись военнослужащими 25-й гвардейской военно-транспортной авиабригады из Мелитополя.

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Луганский аэропорт был стратегическим объектом

Напомним, что боевики захватили Луганский авиаремонтный завод 6 июня. С тех пор возникла угроза, что у них на вооружении будет также авиация. Уже было известно, что во временно оккупированном Крыму подготовили самолеты. На них уже тогда нанесли изображение флагов "армии Новороссии".

Поэтому нашим военным очень важно было не допустить того, чтобы захватили еще и Луганский аэропорт. Если бы этого удалось достичь, то у оккупантов силы значительно превосходили бы.

Аэропорт удерживали украинские десантники

Наши военные из 80-й десантной бригады мужественно удерживали аэропорт в Луганске. В то же время следует понимать, что его окрестности уже были в зоне контроля боевиков. Так что военное командование приняло важное решение. Необходимо усилить защитников аэропорта, чтобы отрезать Луганск от российской границы.

Для этого и планировали перебросить туда десантников из 25-й днепропетровской бригады. Да, до 14 июня самолет 25-й бригады транспортной авиации 16 раз прилетал в Луганский аэропорт.



Десантников должны были перебросить в аэропорт на самолете Ил-76 / Фото АрмияINFORM

Заметим, что в ночь на 13 июня самолет не смог совершить посадку. Он вылетел из Чугуева, но не доставил военных в аэропорт. А все потому, что перестал работать дизель-генератор. Именно он освещал взлетно-посадочную полосу. К сожалению, света фар автомобилей было недостаточно, чтобы самолет безопасно сел. Так что попытку повторили уже с самого утра.

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Ил-76 взорвался в воздухе

Известно, что 13 июня с интервалом в 10 минут из Мелитополя вылетели три транспортных самолета Ил76МД. На их борту находились десантники 25-й бригады. Все они летели в Луганский аэропорт. Каждое авиасудно имело стандартное наполнение. Речь идет о 40 десантниках, 3 машинах БМД, а также боекомплекте и продовольствии.



В самолете находились 40 десантников / Фото АрмияINFORM



В самолете находились 40 десантников / Фото АрмияINFORM

Первый самолет успешно приземлился в аэропорту и его начали разгружать. Следующее воздушное судно шло на понижение. Командир экипажа Александр Белый как раз выполнял противозенитные маневры.

Но, к сожалению, в 00:51 14 июня по самолету, находившемуся на высоте 200 метров, нанесли двойной удар с ПЗРК. Тогда по меньшей мере одна ракета попала в самолет, в результате чего он взорвался в воздухе. Обломки самолета упали в 6,6 километрах от взлетно-посадочной полосы. Их обнаружили в районе села Красное.

Заметим, что ущерб Ил-76 стал наибольшей одновременной потерей с начала АТО и ВСУ за период независимости Украины. На борту погибли все 49 членов экипажа, которые были военными.



Обломки самолета нашли в деревне Красное в 6,6 километрах от аэропорта / Фото АрмияINFORM



Оккупанты попали в самолет с ПЗРК "Игла" / Фото АрмияINFORM

В результате атаки погибли 49 украинских военных / Фото АрмияINFORM В результате атаки погибли 49 украинских военных / Фото АрмияINFORM Дмитрий Мимриков, командир экипажа первого самолета, отменил посадку третьего авиасуда, которым руководил Александр Пасиченко. Он вернулся сначала к месту базирования, а вскоре вылетел в Мелитополь.

Самолет сбили с ПЗРК "Игла"

Недалеко от аэропорта в Луганске обнаружили позиции боевиков. Там террористы оставили три пусковые трубы 9П39-1 от ПЗРК "Игла". Интересно, что два из них враг использовал, а третья была неисправной. Там же остались доказательства российского следа в этой катастрофе. Боевики разбросали жестянки из-под консервов, которые выпустило ЗАО "Орелпродукт", которое работает и в городе Мценск, что в России.

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