Это и о равной оплате труда, об уничтожении гендерных стереотипов в обществе. А еще о том, чтобы прекратить объективизацию женского тела нормально относиться к женщинам с детьми, которых берут на работу.

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Почему это день борьбы за права женщин

8 марта возникло еще в 1910 году в Копенгагене, столице Дании. В 1977 году 8 марта, благодаря ООН, приобрело международное значение как Международный день борьбы за права женщин и международный мир.

Алина Сарнатька до 24 февраля 2022 года работала менеджером по развитию общественной организации. Уже 5 марта 2022 года она начала служить в армии. Сейчас она старший боевой медик подразделения в пехоте.

8 марта не праздник, а день борьбы за права женщин. Благодаря женщинам прошлого мы сейчас имеем паспорт, образование, право голосовать на выборах и служить в армии,

– заметила девушка.

Вспомнила также, что в 2022 году в этот день для нее был праздник, ведь "командир отпустил домой на четыре часа".

Одна из пользователей сети написала, какие лучшие подарки можно сделать женщине на 8 марта. Речь идет о:

равной оплате труда;

прекращение объективизации женщин и женского тела на каждом шагу;

прекращение репродуктивного давления;

уничтожение гендерных стереотипов в обществе;

нормальном отношение к женщинам и материнству при принятии на работу.



Правильная открытка к 8 марта / Фото cherry

В Вооруженных силах Украины вспомнили, что 8 марта – День защиты прав женщин.

Сегодня в рядах ВСУ служат более 50 тысяч женщин. Боевые медики, связисты, артиллеристки, разведчицы, служащие сфер логистики и десятки других должностей и специальностей. Все они ежедневным хлопотным трудом способствуют приближению Победы,

– заявили в армии.

Всем забывшим там вспомнили, что в Украине нет слабого пола.



В ВСУ отметили, что 8 марта – это День защиты прав женщин

Следует заметить, что раньше женщины не могли служить на некоторых профессиях в Вооруженных Силах Украины, но теперь они могут быть танкистами, артиллеристами или даже заниматься глубоководным военным дайвингом.

Была дискуссия о профессиях, вредных для здоровья напрямую. Наши женщины отстояли свое право на выбор даже таких профессий,

– ранее отмечала "Громадському" заместитель министра обороны Анна Маляр.

Действительно, многие украинские женщины стали в защиту Украины, хотя раньше их жизнь не была связана со службой в армии. Теперь они воюют в самых трудных точках Украины и участвуют в деоккупации украинских городов и сел.



Украинская певица​ Стасик после деоккупации Херсона 12 ноября 2022 года / Фото со страницы певицы в инстаграме

"Невероятные и несгибаемые женщины, поздравляю всех нас с праздником нашей силы и с днем всемирного крика о наших правах. Не забывайте, что мы можем кричать о себе сегодня и всегда. С 8 марта, дорогие", – отметила пользовательница katelutsa.

Как советский союз сменил 8 марта

Именно советский союз превратил день борьбы за права женщин в праздник весны, красоты, нежности, материнства, берегинства и тому подобное,

– отметила Валерия Панкова.

Почему суть 8 марта не в цветах, весне и красоте

Следует также отметить, что начало 8 марта заложили немецкие социал-демократки Клара Цеткин и Роза Люксембург. Последняя – немецкая революционерка, левая социалистка, которая была хорошо знакома с Ленином и учитывала ее мнение.

Относительно Украины она также имела пророссийскую позицию, фактически ничем не отличающуюся от мнения Путина. Вот что она писала:

"Украинский национализм в России – это нечто совершенно отличное от, скажем, чешского, польского или финского национализма.

Это только каприз, безумие нескольких десятков мелких буржуазных интеллигентов, не имеющее никаких корней в экономических, политических или психологических отношениях страны.

У него нет никаких исторических традиций, поскольку украинцы никогда не были нацией, не имели ни своего правительства, ни одной или национальной культуры, за исключением реакционных, романтических стихов Шевченко.

Это то же самое, если бы в один прекрасный день жители Баварии пожелали создать новую нижненемецкую нацию и правительство".

То есть Роза Люксембург отрицала даже право существования украинского народа. Тем не менее Украина есть, была и будет, а советский союз еще 40 президент США Рональд Рейган во время выступления перед Национальной ассоциацией евангелистов США во Флориде 8 марта 1983 года назвал "Империей зла". И наследницей этого зла стала Россия, а Украина с 2014 года доказывает, что будет противостоять врагу. К сожалению, часто ценой лучших украинских дочерей и сыновей.

Но, несмотря ни на что, украинские женщины борются за свободу и независимость государства бок о бок с мужчинами, они показывают, что способны защитить свою семью, дом, культуру и народ.

Они "праздновали" 8 марта 2014 года в Крыму, держа в руках плакаты и призывая Россию выйти из украинского Крыма.

Наши женщины 8 марта 2022 года выезжали из городов, которые цинично бомбила Россия. Эти женщины спасали детей, вывозили животных, волонтерили и брали в руки оружие. Они показали, что не отдадут оккупантам нашей украинской земли.

Люди ждут первого "зеленого коридора" в Сумах 8 марта 2022 года: смотрите видео

"8 марта – день нашей борьбы, день памяти о полученных правах и возможностях прошлыми поколениями, день гордости и силы, день невероятных женщин", – отметила пользовательница itakotsei.

Обратите внимание! Украинские звезды также рассказали, что они думают о 8 марта. Их взгляды читайте – за ссылкой.