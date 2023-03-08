Сделала ее фотохудожница Алина Мазовец. Она посвятила открытки борьбе женщин за свои права. Так что мы не могли обойти их вниманием 8 марта.
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Художница признается, что сам кадр делала не для открыток. Но это одна из самых ярких ее работ. И она очень органично подходила под замысел фотографа. Таким образом, она решила мощно и весело поздравить с праздником.
Это не антипропаганда цветов
Мазовец подчеркивает, что эти открытки – не антипропаганда цветов. Она отметила, что цветами просто невозможно "заклеить все дыры в социальном неравенстве".
Сейчас женщины, и я думаю, что мужчины также, хотят мира, победы и свободы как никогда,
– подчеркнула она.
Фотограф добавляет, что неравенство все еще существует. И когда мы пытаемся что-то изменить в этом вопросе, это становится причиной расхода огромного количества времени и ресурсов. По ее словам, вряд ли мы и наши дети смогут "дожить до момента, когда возможно равенство". Впрочем, это не значит, что все мы должны сейчас сидеть и ничего не делать.
Открыток фотографа три. Одна посвящена Беларуси и две – Украине. Причем как на украинском, так и на белорусском языках. Что касается текстов на них, то они таковы:
- "К заднице цветы, женщина хочет свободы Беларуси";
- "К заднице цветы, женщина хочет победы Украины".
Открытки посвящены настоящему желанию женщин на 8 марта / Фото Алины Мазовец
Тем временем, украинские предприниматели стремятся немало заработать на цветах на 8 марта. Да, мы обнаружили букет, который оценили более чем в 11 тысяч долларов.
3 500 белых роз на 8 марта
- Продавцы в Киеве фантастический букет роз назвали "Удиви любимую". Здесь название точно соответствует тому, что ее ожидает.
- А ожидает ее 3 500 белых роз в вазах. Их рассортируют на меньшие букеты по 100, 250 и 500 штук. Длина стебля цветков от 60 до 80 сантиметров.
- Просят за такой скромный букет всего 430 тысяч гривен. Радует, что за доставку не нужно будет платить. Она, убеждает продавец, бесплатная.