Сделала ее фотохудожница Алина Мазовец. Она посвятила открытки борьбе женщин за свои права. Так что мы не могли обойти их вниманием 8 марта.

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Художница признается, что сам кадр делала не для открыток. Но это одна из самых ярких ее работ. И она очень органично подходила под замысел фотографа. Таким образом, она решила мощно и весело поздравить с праздником.

Это не антипропаганда цветов

Мазовец подчеркивает, что эти открытки – не антипропаганда цветов. Она отметила, что цветами просто невозможно "заклеить все дыры в социальном неравенстве".

Сейчас женщины, и я думаю, что мужчины также, хотят мира, победы и свободы как никогда,

– подчеркнула она.

Фотограф добавляет, что неравенство все еще существует. И когда мы пытаемся что-то изменить в этом вопросе, это становится причиной расхода огромного количества времени и ресурсов. По ее словам, вряд ли мы и наши дети смогут "дожить до момента, когда возможно равенство". Впрочем, это не значит, что все мы должны сейчас сидеть и ничего не делать.

Открыток фотографа три. Одна посвящена Беларуси и две – Украине. Причем как на украинском, так и на белорусском языках. Что касается текстов на них, то они таковы:

"К заднице цветы, женщина хочет свободы Беларуси";

"К заднице цветы, женщина хочет победы Украины".

Открытки посвящены настоящему желанию женщин на 8 марта / Фото Алины Мазовец

Тем временем, украинские предприниматели стремятся немало заработать на цветах на 8 марта. Да, мы обнаружили букет, который оценили более чем в 11 тысяч долларов.

3 500 белых роз на 8 марта