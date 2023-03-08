Зробила її фотомисткиня Аліна Мазавець. Вона присвятила листівки боротьбі жінок за власні права. Тож ми не могли оминути їх увагою 8 березня.

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Мисткиня зізнається, що сам кадр робила не для листівок. Але це одна з найяскравіших її робіт. І вона дуже органічно підходила під задум фотографині. Таким чином вона вирішила потужно та весело привітати зі святом.

Це не антипропаганда квітів

Мазавець підкреслює, що ці листівки – не антипропаганда квітів. Вона зауважила, що квітами просто неможливо "заклеїти всі діри у соціальній нерівності".

Зараз жінки, і я думаю, що чоловіки також, хочуть миру, перемоги та свободи як ніколи,

– наголосила вона.

Фотографиня додає, що нерівність все ще існує. І коли ми намагаємося щось змінити у цьому питанні, це стає причиною витрати шаленої кількості часу та ресурсів. За її словами, навряд чи ми та наші діти зможуть "дожити до моменту, коли можлива рівність". Втім, це не означає, що всі ми повинні зараз сидіти і нічого не робити.

Листівок фотографині три. Одна присвячена Білорусі та дві – Україні. Причому як українською, так і білоруською мовами. Щодо текстів на них, то вони такі:

"В дупу квіти, жінка хоче свободи Білорусі";

"До дупи квіти, жінка хоче перемоги України".

Листівки присвячені справжньому бажанню жінок на 8 березня / Фото Аліни Мазавець

Тим часом українські підприємці прагнуть чимало заробити на квітах на 8 березня. Так, ми виявили букет, який оцінили в понад 11 тисяч доларів.

3 500 білих троянд на 8 березня