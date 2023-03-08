Так, один из столичных цветочных магазинов сумел нас удивить. Среди его ассортимента закралось фантастическое предложение на 8 марта, передает 24 Канал. Само название букета призывает удивлять. Да, сами знаете, кто поражает.

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Букет за 11 тысяч долларов

Итак, счастливицу, которая 8 марта имеет шансы получить фантастический подарок, ожидает букет XXL, который получил название "Удиви любимую". Продавцы уверяют, что ее ожидает 3 500 белых роз в вазах. Цветы рассортированы на меньшие букеты по 100, 250 и 500 штук. А их длина достигает 60 – 80 сантиметров.



Букет продают за 430 тысяч гривен / Скриншот с сайта

Радует, что хоть за доставку этого фантастического букета за 430 тысяч гривен платить не нужно. Вы сами видели, сколько сейчас стоят логистические услуги в Украине.

Что можно купить вместо этого букета

Мы вспомнили, как когда-то писательница и певица Ирэна Карпа шутила на тему выхода нового iPhone. Она тогда писала, что вместо него можно купить лошадь, чем тоже можно изумить всех вокруг. Так что с них и начнем.