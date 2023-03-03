Международный женский день в 2023 году приходится на среду, передает 24 Канал. В законодательстве говорится, что в условиях военного положения у украинцев не будет дополнительных выходных. Также упразднили перенос выходных праздничных дней на будни.

Кстати говоря 8 марта – официальный выходной или рабочий день: в Дие запустили новый опрос

Поскольку военное положение в Украине продлили с 19 февраля по 20 мая 2023 года, кроме 8 марта, дополнительных государственных выходных также не будет и на Пасху. В этом году она выпадает на воскресенье, 16 апреля.

Праздники хотят перенести

Нардепы выдвинули законопроект, где предлагают перенести некоторые государственные праздники:

8 марта 2023 – Международный женский день,

1 мая 2023 – День труда,

9 мая 2023 – День Победы,

Однако хотят ввести новые праздники:

25 февраля – День украинской женщины,

9 марта – Шевченковский день,

Вторая неделя мая – День матери.

Отметим, в Украине продолжаются дискуссии по празднованию 8 марта. В приложении Дия появился опрос, где люди могут проголосовать, каким должен быть этот день – выходным или рабочим.