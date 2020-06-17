По состоянию на утро 17 июня в Украине 80 населенных пунктов остались без электроэнергии из-за непогоды. Больше всего пострадали Житомирщина и Киевщина.

Коммунальщики пытаются восстановить электроснабжение с помощью бригад облэнерго. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС. Актуально Вода по пояс и деревопад: Украину снова накрыла мощная непогода – фото и видео Какие области остались без света из-за шквального ветра и ливней Житомирская – 46 населенных пунктов,

Киевская – 16 населенных пунктов,

Черкасская – 11 населенных пунктов,

Кировоградская – 4 населенные пункты,

Днепропетровская – 3 населенных пункта. Что известно о мощной непогоде в Украине Сразу по нескольким украинским городам 16 июня прошлась непогода. Сильные ливни и шквальные ветры наделали беды в Николаеве и Ужгороде. В частности, затопили целые районы. В Днепре ветер повалил с десяток деревьев, а в Киеве дерево даже упало на девушку. Смотрите видео подтопленного района Радванка в Ужгороде: Обратите внимание! Синоптики предупреждают о непогоде и 17 июня. Обещают грозы, днем в отдельных районах, кроме крайнего востока страны, град и шквалы 15-20 метров в секунду, в западных областях местами значительный дождь (И уровень опасности, желтый).