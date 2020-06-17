Непогода в Украине наделала беды: 80 населенных пунктов остались без света
По состоянию на утро 17 июня в Украине 80 населенных пунктов остались без электроэнергии из-за непогоды. Больше всего пострадали Житомирщина и Киевщина.
Коммунальщики пытаются восстановить электроснабжение с помощью бригад облэнерго. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
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Какие области остались без света из-за шквального ветра и ливней
- Житомирская – 46 населенных пунктов,
- Киевская – 16 населенных пунктов,
- Черкасская – 11 населенных пунктов,
- Кировоградская – 4 населенные пункты,
- Днепропетровская – 3 населенных пункта.
Что известно о мощной непогоде в Украине
Сразу по нескольким украинским городам 16 июня прошлась непогода. Сильные ливни и шквальные ветры наделали беды в Николаеве и Ужгороде. В частности, затопили целые районы.
В Днепре ветер повалил с десяток деревьев, а в Киеве дерево даже упало на девушку.
Смотрите видео подтопленного района Радванка в Ужгороде: