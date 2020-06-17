Станом на ранок 17 червня в Україні 80 населених пунктів залишились без електроенергії через негоду. Найбільше постраждали Житомирщина та Київщина.

Комунальники намагаються відновити електропостачання за допомогою бригад обленерго. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

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Які області залишились без світла через шквальні вітри та зливи

Житомирська – 46 населених пунктів,

Київська – 16 населених пунктів,

Черкаська – 11 населених пунктів,

Кіровоградська – 4 населені пункти,

Дніпропетровська – 3 населені пункти.

Що відомо про потужну негоду в Україні

Відразу у кількох українських містах 16 червня пройшлася негода. Сильні зливи та шквальні вітри наробили лиха в Миколаєві та Ужгороді. Зокрема, затопили цілі райони.

У Дніпрі вітер повалив з десяток дерев, а у Києві дерево навіть впало на дівчину.

Дивіться відео підтопленого району Радванка в Ужгороді:

Зверніть увагу! Синоптики попереджають про негоду й 17 червня. Обіцяють грози, вдень в окремих районах, крім крайнього сходу країни, град та шквали 15 – 20 метрів за секунду, в західних областях місцями значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий).