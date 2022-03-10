Следовательно, 80% украинцев каким-то образом помогают в защите Украины, о чем свидетельствуют результаты опроса социологической группой "Рейтинг" в период 8 – 9 марта.

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Как украинцы помогают

39% опрошенных сейчас помогают людям и армии как волонтеры;

37% помогают финансово;

еще 18% участвуют в информационном сопротивлении;

12% продолжают работать в критической инфраструктуре;

10% украинцев – участники территориальной обороны.

Важно, что 91% украинцев испытывают надежду, думая о ситуации в стране, а 92% убеждены, что Украине удастся отбить нападение России.

Репрезентативный опрос провели среди 1200 взрослых украинцев методом телефонных интервью с использованием компьютера. Погрешность – не более 2,8%.

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