Начальник одного из управлений Воздушных сил Вооруженных сил Украины предстанет перед судом за служебную халатность. Он нанес государству ущерб на сумму почти 800 тысяч гривен.

Против нарушителя уже возбудили уголовное дело. Об этом говорится на сайте ГБР.

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Как сообщили в ГБР, в суд направлено обвинительное заключение в отношении начальника одного из управлений Воздушных сил ВСУ. Уголовное производство открыли по статье 425 о небрежном отношении к военной службе, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения.

В чем обвиняют начальника Воздушных сил ВСУ

По версии следствия, военнослужащий не осуществил надлежащего управления и контроля за использованием средств, доверенных воинской части Винницкой области для выполнения капитального ремонта помещения.

В 2019 году предприятие-исполнитель работ получило оплату за фактически невыполненные ремонтные работы, что повлекло ущерб для государства в размере более 793 тысяч гривен,

– говорится в сообщении.

Если вину докажут, то обвиняемому грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.