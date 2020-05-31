Начальник одного з управлінь Повітряних сил Збройних сил України постане перед судом через службову недбалість. Він завдав державі збитків на суму майже 800 тисяч гривень.

Проти порушника вже відкрили кримінальну справу. Про це мовиться на сайті ДБР.

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Як повідомили в ДБР, до суду направлено обвинувальний висновок стосовно начальника одного з управлінь Повітряних сил ЗСУ. Кримінальне провадження відкрили за статтею 425 про недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану.

У чому звинувачують начальника Повітряних сил ЗСУ

За версією слідства, військовослужбовець не здійснив належного врядування та контролю за використанням коштів, довірених військовій частині Вінницької області для виконання капітального ремонту приміщення.

У 2019 році підприємство-виконавець робіт отримало оплату за фактично невиконані ремонтні роботи, що спричинило державі збитки розміром понад 793 тисячі гривень,

– мовиться у повідомленні.

Якщо провину доведуть, то обвинуваченому загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.