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      82 мешка мусора за полтора часа: как убирали побережье Днепра

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      С приходом тепла в Черкассах взялись за уборку побережья Днепра и речного дна. Активисты говорят, что равнодушие и недальновидность – главная причина захламления мест отдыха.

      Водолазы уверяют, что самый большой подводный мир пластика на популярных среди людей пляжах.

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      За дело в Черкассах взялись три десятка человек – инспекторы рыбного патруля и неравнодушные горожане. Для многих жителей Черкасс пляж – любимое место отдыха, но чистым его почти никто не видел.

      черкаси очищення пляж
      Мешок с мусором

      Мусорный коллапс на водоемах – давно не новость. Из года в год во всей Украине неравнодушные устраивают акции по уборке. И верят, что люди наконец поймут, какой вред наносят окружающей среде.

      Очень большой вред наносит и пластик, и полиэтилен. Туда же попадают и птицы, и рыба – она просто задыхается, погибает, поэтому это очень влияет на экологию нашего края,
      – подчеркнул заместитель начальника отдела Черкасского рыбоохранного патруля Андрей Тичков.

      За полтора часа убрали около километра пляжа, здесь собрали 82 мешка мусора. Такая же акция состоялась и в городе Каневе, там собрали еще 70 мешков.

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      Теги: Новости Украины Новости Черкасс Экология
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