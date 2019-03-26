82 мешка мусора за полтора часа: как убирали побережье Днепра

С приходом тепла в Черкассах взялись за уборку побережья Днепра и речного дна. Активисты говорят, что равнодушие и недальновидность – главная причина захламления мест отдыха.

Водолазы уверяют, что самый большой подводный мир пластика на популярных среди людей пляжах.

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За дело в Черкассах взялись три десятка человек – инспекторы рыбного патруля и неравнодушные горожане. Для многих жителей Черкасс пляж – любимое место отдыха, но чистым его почти никто не видел.



Мешок с мусором

Мусорный коллапс на водоемах – давно не новость. Из года в год во всей Украине неравнодушные устраивают акции по уборке. И верят, что люди наконец поймут, какой вред наносят окружающей среде.

Очень большой вред наносит и пластик, и полиэтилен. Туда же попадают и птицы, и рыба – она просто задыхается, погибает, поэтому это очень влияет на экологию нашего края,

– подчеркнул заместитель начальника отдела Черкасского рыбоохранного патруля Андрей Тичков.

За полтора часа убрали около километра пляжа, здесь собрали 82 мешка мусора. Такая же акция состоялась и в городе Каневе, там собрали еще 70 мешков.