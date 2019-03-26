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      82 мішки сміття за півтори години: як прибирали побережжя Дніпра

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      З приходом тепла у Черкасах взялись за прибирання побережжя Дніпра та річкового дна. Активісти кажуть, що людська байдужість та недалекоглядність - головна причина захаращення місцин відпочинку.

      Водолази переконують, що найбільший  підводний світ пластику на популярних серед людей пляжах.

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      За справу в Черкасах взялись три десятка людей – інспектори рибного патруля та небайдужі городяни. Для багатьох черкащан пляж – улюблене місце відпочинку, але чистим його майже ніхто не бачив ніколи.

      черкаси очищення пляж
      Мішок зі сміттям

      Сміттєвий колапс на водоймах – давно не новина. З року в рік у всій Україні небайдужі влаштовують акції з прибирання. І вірять, що люди нарешті зрозуміють, яку шкоду роблять довкіллю.

      Дуже велику шкоду наносить і пластик, і поліетилен. Туди ж попадають і птахи, і риба – вона просто задихається, гине, тому це дуже впливає на екологію нашого краю,
      – наголосив заступник начальника відділу Черкаського рибоохоронного патруля Андрій Тичков.

      За півтори години прибрали близько кілометра пляжу, тут зібрали 82 мішки непотребу. Така ж акція відбулася і в місті Канів, там зібрали ще 7 десятків мішків сміття.

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      Теги: Новини України Екологія Новини Черкас
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