82 мішки сміття за півтори години: як прибирали побережжя Дніпра

З приходом тепла у Черкасах взялись за прибирання побережжя Дніпра та річкового дна. Активісти кажуть, що людська байдужість та недалекоглядність - головна причина захаращення місцин відпочинку.

Водолази переконують, що найбільший підводний світ пластику на популярних серед людей пляжах.

Читайте також: В Україні встановлюють фотопастки у гніздах рідкісних чорних лелек: репортаж

За справу в Черкасах взялись три десятка людей – інспектори рибного патруля та небайдужі городяни. Для багатьох черкащан пляж – улюблене місце відпочинку, але чистим його майже ніхто не бачив ніколи.



Мішок зі сміттям

Сміттєвий колапс на водоймах – давно не новина. З року в рік у всій Україні небайдужі влаштовують акції з прибирання. І вірять, що люди нарешті зрозуміють, яку шкоду роблять довкіллю.

Дуже велику шкоду наносить і пластик, і поліетилен. Туди ж попадають і птахи, і риба – вона просто задихається, гине, тому це дуже впливає на екологію нашого краю,

– наголосив заступник начальника відділу Черкаського рибоохоронного патруля Андрій Тичков.

За півтори години прибрали близько кілометра пляжу, тут зібрали 82 мішки непотребу. Така ж акція відбулася і в місті Канів, там зібрали ще 7 десятків мішків сміття.