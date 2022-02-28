Соответствующая информация появилась в телеграмме Госспецсвязи со ссылкой на главу МИД Украины. Об этом он сообщил в 10 часов 28 февраля.

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Десятки стран и международные организации вошли в антипутинскую коалицию

Украинская дипломатия мобилизовала беспрецедентно широкую антипутинскую коалицию для поддержки Украины в Народной войне против российского вторжения. В настоящее время в нее входят 84 страны и 13 международных организаций,

– заявил Дмитрий Кулеба.

Дипломат вспомнил, что Россия несет неслыханные потери и это только начало.

Более того, за первые 100 часов обороны дипломатия Украины мобилизовала более 1 миллиарда долларов помощи партнеров. Эти деньги нужны для закупки современного вооружения и боеприпасов для наших сил обороны.