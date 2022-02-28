Утром стало известно, что российские военные оккупировали Бердянский район. Вражескую технику заметили уже в разных общинах.

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Однако около 11:00 люди вышли на центральную улицу и спели гимн Украины. Народ заявляет, что не хочет жить в оккупации.

Украинцы в оккупированном Бердянске поют гимн Украины: видео

Что известно о временной оккупации Бердянска

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович объяснил, что врагу удалось временно оккупировать Бердянск, потому что там не было наших военных. Город захватила российская группировка, коротая шла из Мелитополя на Мариуполь.

Во время операции по захвату города погиб один мужчина, а еще один – пострадал. Оба – охранники предприятия "Бердянские жатки".

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