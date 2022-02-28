Зранку стало відомо, що російські військові окупували Бердянський район. Ворожу техніку помітили вже у різних громадах.

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Проте близько 11:00люди вийшли на центральну вулицю та заспівали гімн України. Народ заявляє, що не хоче жити в окупації.

Українці в окупованому Бердянську співають гімн України: відео



Що відомо про тимчасову окупацію Бердянська

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович пояснив, що ворогу вдалося тимчасово окупувати Бердянськ, оскільки там не було наших військових. Місто захопило російське угруповання, яке йшло з Мелітополя на Маріуполь.

Під час операції з захоплення міста загинув один чоловіків, а ще один – постраждав. Обидва – охоронці підприємства "Бердянські жниварки".

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