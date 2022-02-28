Лише так окупанти зможуть врятувати своє життя. Про це Зеленський заявив у новому відеозверненні, повідомляє 24 канал.

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"Кидайте вашу техніку та йдіть. Не вірте вашим командирам. Не вірте вашим пропагандистам. Просто рятуйте своє життя. Йдіть геть", – наголосив президент.

Глава держави також зауважив, що з початку повномасштабного наступу Росії на Україну вже загинули 4 500 російських окупантів.

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