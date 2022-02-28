Только так оккупанты смогут спасти свою жизнь. Об этом Зеленский заявил в новом видеообращении, сообщает 24 канал.

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"Бросайте свою технику и уходите. Не верьте вашим командирам. Не верьте вашим пропагандистам. Просто спасайте свою жизнь. Уходите прочь", – подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что с начала полномасштабного наступления России на Украину уже погибли 4 500 российских оккупантов.

Утреннее обращение Владимира Зеленского от 28 февраля: смотрите видео

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