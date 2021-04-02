В Надворной, что на Прикарпатье, во время пересчета голосов обнаружили пропажу сотни бюллетеней, утверждают члены участковой комиссии. Под этим предлогом отменили результаты выборов на участке, где победил Александр Шевченко.

"Было 377 голосов "за" Александра Шевченко. А вот в окружкоме при пересчете сто бюллетеней исчезли. За дело взялась полиция.

Члены окружкома заподозрили, что бюллетени могли украсть из помещения несмотря на охрану. Выборы на этом участке в Микуличине признали недействительными", – говорится в сюжете ТСН.

По информации партии "За майбутнє", после того, как СБУ вывела из ОИК наблюдателей, было обнаружено незаконное проникновение в помещение и манипуляции с бюллетенями, один из мешков был разорван и заклеен скотчем.

А на следующий день на заседании комиссии представитель "Слуги народа" указал на конкретный пакет с участка в селе Микуличин, где победу одержал Александр Шевченко, и потребовал пересчета количества бюллетеней. Оказалось, что "исчезли" 100 бюллетеней из 377. Под этим предлогом был полностью отменен результат выборов на всем участке.