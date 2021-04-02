На 87 округе украли сотни бюллетеней и отменили выборы на участке, где победил Шевченко: видео
В Надворной, что на Прикарпатье, во время пересчета голосов обнаружили пропажу сотни бюллетеней, утверждают члены участковой комиссии. Под этим предлогом отменили результаты выборов на участке, где победил Александр Шевченко.
Источник:ТСН. Утро
"Было 377 голосов "за" Александра Шевченко. А вот в окружкоме при пересчете сто бюллетеней исчезли. За дело взялась полиция.
Члены окружкома заподозрили, что бюллетени могли украсть из помещения несмотря на охрану. Выборы на этом участке в Микуличине признали недействительными", – говорится в сюжете ТСН.
По информации партии "За майбутнє", после того, как СБУ вывела из ОИК наблюдателей, было обнаружено незаконное проникновение в помещение и манипуляции с бюллетенями, один из мешков был разорван и заклеен скотчем.
А на следующий день на заседании комиссии представитель "Слуги народа" указал на конкретный пакет с участка в селе Микуличин, где победу одержал Александр Шевченко, и потребовал пересчета количества бюллетеней. Оказалось, что "исчезли" 100 бюллетеней из 377. Под этим предлогом был полностью отменен результат выборов на всем участке.
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