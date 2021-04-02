На 87 окрузі вкрали сотню бюлетенів та відмінили вибори на дільниці, де переміг Шевченко: відео
У Надвірній, що на Прикарпатті, під час перерахунку голосів виявили зникнення сотні бюлетенів, стверджують члени дільничної комісії. Під цим приводом скасували результати виборів на дільниці, де переміг Олександр Шевченко.
Джерело:ТСН. Ранок
"Було 377 голосів "за" Олександра Шевченка. А от в окружкомі під час перерахунку сто бюлетенів зникло. За справу взялася поліція.
Члени окружкому запідозрили, що бюлетені могли вкрасти з приміщення попри охорону. Вибори на цій дільниці у Микуличині визнали недійсними", – йдеться в сюжеті ТСН.
За інформацією партії "За майбутнє", після того, як СБУ вивела з ОВК спостерігачів, було виявлено незаконне проникнення до приміщення та маніпуляції з бюлетенями, один з мішків був розірваний та заклеєний скотчем.
А на наступний день під час засідання комісії представник "Слуги народу" вказав на конкретний пакунок із дільниці в селі Микуличин, де перемогу здобув Олександр Шевченко, та зажадав перерахунку кількості бюлетенів. Виявилося, що "зникло" 100 бюлетенів із 377. Під цим приводом був повністю скасований результат виборів на всій дільниці.
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