8-летний украинец собрал миллион лайков, чтобы родители купили ему собаку

В Кропивницком 8-летний школьник заключил интересное пари с родителями. Они договорились, если сын наберет миллион лайков под фото в Инстаграме, те приобретут ему щенка.

Мальчик в своем Инстаграме опубликовал пост с плакатом, на котором написал: "Моя мама сказала, что я получу щенка, если соберу миллион лайков"

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Необходимое количество лайков парень собрал меньше чем за неделю. Родители обещание сдержали и купили мальчику четвероногого друга и теперь они неразлучны.

Родители Кирилла признались, что такое количество лайков – настоящая неожиданность.

Мы думали, что он соберет максимум тысячу лайков. Когда мы увидели, что через несколько часов было более 10 тысяч, то были в шоке,

– пояснил мама Кирилла Юлия Синенко.

Более того, Кирилл советовался со своими подписчиков, как назвать лабрадора. Выбрали имя Мили – от миллиона. Теперь она стала настоящей героиней в Инстаграме мальчика. Школьник активно делится фотографиями. Обещает вести блог и еще больше рассказывать об их веселой жизни.