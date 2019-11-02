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      8-летний украинец собрал миллион лайков, чтобы родители купили ему собаку

      23 Читати новину українською

      В Кропивницком 8-летний школьник заключил интересное пари с родителями. Они договорились, если сын наберет миллион лайков под фото в Инстаграме, те приобретут ему щенка.

      Мальчик в своем Инстаграме опубликовал пост с плакатом, на котором написал: "Моя мама сказала, что я получу щенка, если соберу миллион лайков"

      К слову: Прикинуться богачом, чтобы собрать "лайки" в Instagram: эксперимент блогера

      Необходимое количество лайков парень собрал меньше чем за неделю. Родители обещание сдержали и купили мальчику четвероногого друга и теперь они неразлучны.

      Родители Кирилла признались, что такое количество лайков – настоящая неожиданность.

      Мы думали, что он соберет максимум тысячу лайков. Когда мы увидели, что через несколько часов было более 10 тысяч, то были в шоке,
      – пояснил мама Кирилла Юлия Синенко.

      Более того, Кирилл советовался со своими подписчиков, как назвать лабрадора. Выбрали имя Мили – от миллиона. Теперь она стала настоящей героиней в Инстаграме мальчика. Школьник активно делится фотографиями. Обещает вести блог и еще больше рассказывать об их веселой жизни.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Ура! ? Я собрал миллион ️! Теперь у меня будет собака! Мне помог весь мир! Спасибо всем! Познакомьтесь, это моя мечта, моя девочка. Помогите мне ещё раз, давайте вместе придумаем ей имя. Мы с собакой встретимся уже в эту субботу, вечером. Мечты сбываются! ️ Hooray! One million! Soon I’ll have a puppy! I thank the whole world for support and love you have given! Please help me one more time. I have not found a name yet, let’s decide together. Meet me and my puppy on Saturday evening (8 pm EET). Dreams come true!️ *пост писался с маминой помощью.

      A post shared by Кирилл Пацеля (@kirill.patselya) on

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Милли дома ️ Milly at home ️

      A post shared by Кирилл Пацеля (@kirill.patselya) on

       

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      Автор: Андриана Строцкая
      Теги: Дети и несовершеннолетние Новости Украины Instagram Новости Кропивницкого Мир животных
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